Die nächste Saison im Aichacher Freibad wird umso schöner

Es ist Sommer und das Aichacher Freibad hat geschlossen. Die Hochwasser-Schäden müssen erst noch behoben werden. Das schmerzt. Es wäre aber auch schlimm, wenn es nicht schmerzen würde. Denn: So schön es an den Seen im Wittelsbacher Land auch ist, das Freibad hat seine Vorzüge: zum Beispiel klares Wasser, Nichtschwimmer-Bereiche, eine permanente Badeaufsicht und eine gepflegte Liegewiese.

Dass es ein Freibad oder ein Hallenbad nicht zum Nulltarif gibt, zeigen die hohen Defizite der Kommunen. Die Einnahmen durch die Badegäste decken die Ausgaben bei Weitem nicht. Umso erfreulicher ist es, dass Städte wie Aichach bereit sind, diese finanzielle Last zu tragen, um ihren Bürgerinnen und Bürgern etwas zu bieten. Dass nach der Corona-Zeit wegen Personalmangels die Öffnungszeiten im Freibad eingeschränkt werden mussten, ist traurig, aber die Stadt ist stets bemüht, neues Personal zu finden.

Auch wenn das Freibad vor dem Juni-Hochwasser kurz geöffnet hatte, fühlt es sich so an, als müssten die Aichacherinnen und Aichacher ein ganzes Jahr ohne ihr Freibad auskommen. Es ist hoffentlich nur ein Verzicht auf Zeit. Ähnlich wie bei einer Diät, bei der die Schokolade danach so gut wie nie zuvor schmeckt, gilt bestimmt auch für das Aichacher Freibad: die nächste Saison wird die schönste.