Von der Kripo zur Schulleiterin: Cornelia Zeman nimmt Abschied von Aichach

Im Mittelpunkt zu stehen, ist so gar nicht das Ding von Cornelia Zeman. Am Mittwoch, 24. Juli, wird aber genau das der Fall sein. Dann wird die 61-jährige Rektorin der Ludwig-Steub-Grundschule mit einer Feier in den Ruhestand verabschiedet. 41 Jahre war die gebürtige Kelheimerin dann im öffentlichen Dienst tätig, zuletzt zehn Jahre lang Konrektorin und vier Jahre Rektorin an der Aichacher Schule war. Eine Zeit, die von intensiven Erfahrungen und großen Herausforderungen geprägt war, wie sie erzählt.

Gerlinde Drexler Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Schule Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kripo Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis