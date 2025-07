Das Aichacher Stadtfest entwickelt sich vom Bierfest zur Partymeile

Das Aichacher Stadtfest ist eine Institution und ein Fixpunkt im Kalender. Um die 20.000 Besucherinnen und Besucher kommen jedes Jahr am ersten Samstag im August zum Feiern in die Stadt. Heuer jährt sich das Stadtfest zum 50. Mal. Es macht die Stadtmitte rund um das historische Rathaus nicht nur zur Feiermeile. Das von der Stadt organisierte Fest ist auch ein Spiegelbild der Vereinslandschaft und der kulturellen Vielfalt. Vereine und Gastronomen verwöhnen die Besucher mit einer kulinarischen Vielfalt, auf mehreren Bühnen gibt es am Samstag Live-Musik und Open-Air-Disco.

Ins Leben gerufen hat das Stadtfest vor über 50 Jahren der damalige Bürgermeister Alfred Riepl. Er soll, so die Legende, von seinem Amtszimmer im Rathaus in Richtung Oberes Tor geschaut und sich dabei an seine Jugendzeit erinnert haben. Damals war der Stadtplatz zwischen den beiden Toren für den Viehmarkt gesperrt. Vier solcher Märkte gab es pro Jahr, die Geschäfte wurden beim Gasthaus Specht per Handschlag erledigt. Als der Bürgermeister also seine Gedanken schweifen ließ, die Szenerie von damals vor Augen hatte und dabei auf die parkenden Autos am Stadtplatz blickte, kam ihm die Idee zu einem Stadtfest. Zu seinem Geistesblitz sagte der inzwischen verstorbene Riepl einmal: „Wenn früher für 400 Rindviecher der Stadtplatz gesperrt wurde, warum kann man das nicht für Menschen tun, die am Stadtplatz feiern?“

Beim ersten Aichacher Stadtfest geht das Bier aus

Riepl hatte mit den Wirten gesprochen, bald war die Idee in der Öffentlichkeit bekannt. Der Bürgermeister beharrte damals darauf, dass für die Maß Bier „keine Oktoberfestpreise“ verlangt werden dürfen. Manche Wirtsleute waren skeptisch, doch die Resonanz war unwahrscheinlich. Rund 10.000 ließen 1973 beim ersten Stadtfest, das damals noch Sommernachtsfest hieß, der unbeschwerten Fröhlichkeit ihren freien Lauf. Am Ende ging sogar das Bier aus.

Mittendrin beim Aichacher Stadtfest 1989: Der damalige Bürgermeister Alfred Riepl (links), der das Fest ins Leben gerufen hat. Foto: Erich Echter

Vor vier Jahrzehnten ging es allerdings noch volkstümlicher zu. Die Stadt hatte zwei Blaskapellen organisiert, alles andere war Eigeninitiative aus der Bürgerschaft und vor allem der Vereine. Der Kindergarten unter Leitung von Schwester Hildburga hatte eigens ein Programm für die kleinen Bürger Aichachs auf die Beine gestellt. „Nachtwächter“ Karlheinz Westermayr tat die mitternächtliche Stunde vom Oberen Tor aus kund, als immer noch feuchtfröhlich gefeiert wurde. Der längst verstorbene langjährige Liederchor-Chef Gustl Fuchs komponierte eigens ein Lied, das damals den Stadtplatz eroberte: „Aichach, du g’müatliche Stadt ...“

Vom Frühsommer wird das Stadtfest auf Anfang August verlegt

Ein bisserl stolz war Riepl immer darauf gewesen, dass „sein“ Stadtfest seit so langer Zeit in Aichachs guter Stube gefeiert wird. Am 30. April 1990 war sein letzter Arbeitstag als Bürgermeister. Als Besonderheit konnte deshalb vor dem Stadtfest in den Aga-Geschäften der „Riepl“ erworben werden. Drei „Riepl“ galten zum Ende der Amtszeit des „Stadtfest-Bürgermeisters“ für eine D-Mark. Dieses Zahlungsmittel galt fürs letzte Fest, das von Alfred Riepl noch mit vorbereitet worden war.

Nach dem großen Erfolg war klar, dass weitere Stadtfeste folgten. Wegen des meist schlechten Wetters im Frühsommer war es bald von Ende Juni auf Anfang August verlegt worden. Im Laufe der Jahre gab es Aktionen wie Fingerhakeln, Maßkrugstemmen oder Wettmelken. Bei den Ringern des TSV Aichach konnten Besucher bis vor wenigen Jahren noch beim Stoalupfa teilnehmen. Das elektrische Bullenreiten am Stand der Aichacher Nachrichten zog große und kleine Besucher an. Nur dreimal war das Stadtfest in den vergangenen fünf Jahrzehnten ausgefallen: 1979 wegen der Stadtplatzsanierung und zweimal in der Corona-Krise.

Mehr Bühnen in der Aichacher Innenstadt

Um das Stadtfest zu entzerren, hat die Stadt Aichach im Laufe der Jahre ihr Konzept immer wieder überarbeitet und verschiedene Maßnahmen umgesetzt. Die Anzahl der Musikbühnen wurde zum Beispiel erhöht und auf verschiedene Standorte in der Innenstadt verteilt, um eine bessere Verteilung der Besucher zu erreichen und die Geräuschkulisse zu entzerren.

Ein Besuchermagnet, nicht nur im Jahr 2022: die Hubmannstraße. Foto: Erich Echter

Seit 1996 lädt Bürgermeister Klaus Habermann zum Stadtfest ein. Er erlebte den Wandel vom Bierfest zur größten Partymeile im Wittelsbacher Land. Die Besucherzahlen stiegen kontinuierlich an. Inzwischen kommen rund 20.000 Gäste und machen das Stadtfest, das keinen Eintritt kostet, zu einem Publikumsmagneten.

Das Aichacher Stadtfest gibt es seit 1973. Seitdem fiel es nur dreimal aus.

Aichacher, die mittlerweile anderswo ihr Glück gesucht und gefunden haben, kommen in ihre Heimatstadt zurück, um mitzufeiern und Freunde zu treffen. Auch als Treffpunkt für Besucher aus dem Umland ist es längst zur unverzichtbaren Tradition geworden. Zum Jubiläum gibt es eine Ausstellung im Rathaus.