18-Jähriger überschlägt sich mit Auto in einem Acker

Ein 18-jähriger Fahranfänger hat sich am Donnerstagabend bei Aindling mit seinem Auto überschlagen. Er hatte bei dem Unfall noch Glück.

Laut Polizei war der junge Mann gegen 21.30 Uhr von Aindling in Richtung Edenhausen unterwegs. Dabei kam er aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Straße ab. Das Auto überschlug sich in einem angrenzenden Acker. Der 18-Jährige erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein nahegelegenes Krankenhaus. Der Sachschaden am Auto wird auf 8000 Euro geschätzt. (AZ)