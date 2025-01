40 Kinder nehmen an den Winter-Schwimmkursen teil

Zum Abschluss der Winter-Schwimmkurse der Aindlinger Wasserwacht, mit 40 Kindern in zwei Kursen im Aindlinger Hallenbad, konnte an 15 Jugendliche das begehrte erste Schwimmabzeichen, das Seepferdchen, vergeben werden. Es setzt voraus: Einsprung und 25 Meter Schwimmen am Stück, einen Gegenstand mit den Händen aus schultertiefem Wasser zu tauchen und Kenntnisse der Baderegeln. Die Ausbilder: Uli Benkart, Elena Brecheisen, Andreas Förg, Fabian Förg, Lea Förg, Irene Förg, Tina Kigle, Rainer Klaffki, Franziska Lechner, Daniel Ledabyll, Isabella Mark, Stefan Ohm, Martin Zera, Stefanie Brugger, Andreas Veitinger, Ferdinand Schury und Simon Schramm. Sie halfen den 40 Kindern, ihre Wasserangst zu überwinden.

Anton Treffer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wasserwacht Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Schwimmabzeichen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis