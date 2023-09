Achim Bogdahn sorgt mit seinem Buch "Unter den Wolken" für große Lacher

Plus Der bekannte BR-Moderator stellt sein Erstlingswerk im Pfarrheim in Aindling vor und teilt kuriose Geschichten, pointierte Witze und skurrile Anekdoten.

Ein Lacher jagte den anderen, Dauergrinsen war angesagt, als BR-Moderator Achim "Sechzig" Bogdahn aus seinem Erstlingswerk "Unter den Wolken" vorlas. Das Pfarrheim in Aindling erlebte den humorvollsten Auftritt seit Langem, denn Bogdahn plauderte dermaßen locker über sich, seine skurrilen Erlebnisse rund um die Entstehungsgeschichte des Buches und formulierte treffend-pointiert eine lustige Anekdote nach der anderen. Als der bekennende und für seinen Verein brennende 60er-Fan sich den Künstlernamen "Sechzig" in seinen neuen Personalausweis ertragen lassen wollte, sagte die Frau hinter dem Schalter mit hintergründigem Grinsen: "Tut mir Leid, aber der Chef ist Bayernfan." Freilich klappte der Vorgang anschließend reibungslos. Nur als er die neue Karte abholen wollte, schob sie ihm augenzwinkernd noch einen Aufnahmeantrag für den FC Bayern unter der Glasscheibe durch, den Sechzig-Bogdahn - selbstverständlich - nicht unterschrieb.

Für sein Buch bestieg der ansonsten nicht gerade als wanderfreudig bekannte Bogdahn die jeweils höchsten Erhebungen aller 16 Bundesländer und bewältigte die Fahrstrecken dorthin ausschließlich mit Bahn und Bus. Er übernachtete meist auf privaten Sofas und gelangte auf diese Weise mit Menschen zusammen, die er - logisch - sonst nie getroffen hätte. Gleich bei seiner ersten Tour hatte sich sechzig den Brocken, die höchste Erhebung im Harz, Sachsen-Anhalt, vorgenommen. Seine Couch-Vermieterin "Kathipe" und zwei ihrer Freunde hatten ihn mittels Starkbier aus Bayern und regionalem Schnaps abstürzen lassen: "Der Rest versank in Schwarz... Als ich mich aufrichtete, traf mich mein Kater wie die Faust den Boxsack."