Adventsaktion: Vereine spenden an Bunten Kreis

In der vergangenen Adventszeit starteten der Burschenverein, der Schützenverein und die Freiwillige Feuerwehr aus Aindling einen Pilotversuch, der auf eine Grundidee von Bürgermeisterin Gertrud Hitzler zurückging. Ein Zusammentreffen der Aindlinger Bürger am Marktplatz im neu getauften Punschkarusell. Der vorhandene Pavillon hinter dem Bushäuschen war an den ersten drei Adventsonntagen von 15 bis 20 Uhr für alle geöffnet. Bei einer Tasse Punsch oder einer kleinen Köstlichkeit konnte man sich zwanglos auf einen Ratsch treffen. Das Angebot wurde positiv angenommen. Aus den Einnahmen spendeten die drei Vereine jetzt 300 Euro an den Bunten Kreis. Die Organisation bietet schwer kranken Kindern und deren Familien in der bayerisch-schwäbischen Region Unterstützung in allen Phasen der Krankheit an. Norbert Kugler, Gründungsmitglied des Bunten Kreises, nahm den Scheck entgegen. (AZ)

