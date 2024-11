Aindlinger Pfarrgemeinderat spendet für First Responder

Mitglieder des Pfarrgemeinderates Aindling überreichten eine Spende in Höhe von 500 Euro an die First Responder der Freiwilligen Feuerwehr Aindling. Das gespendete Geld stammt aus vielen ehrenamtlichen Stunden der Helferinnen und Helfer, die über das gesamte Jahr hinweg Feste und Verkäufe für die Allgemeinheit organisiert hatten. Die Aindlinger First Responder finanzieren Verbrauchsmaterial sowie die anfallenden Betriebskosten ausschließlich durch Spenden. (AZ)

