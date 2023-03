Autoreifen in Aindling zerstochen

Zwischen Mittwoch und Donnerstag zerstechen Unbekannte den Reifen eines Autos in Aindling. Die Polizei sucht jetzt nach Zeuginnen und Zeugen, die die Tat beobachtet haben.

Nach Angaben der Polizei hat ein Anwohner sein Auto am Mittwochnachmittag gegen 14 Uhr in einer Hofeinfahrt in der Arnhofer Straße in Aindling abgestellt. Als er am nächsten Tag gegen 9.30 Uhr zum Fahrzeug zurückkehrt, stellt er fest, dass einer der Reifen zerstochen ist.

Polizei: Kein Zusammenhang mit zerkratztem Auto des Pöttmeser Bürgermeisters

Der Schaden liegt laut Polizei, die wegen Sachbeschädigung ermittelt, bei circa 200 Euro. Aufgrund der Distanz bestehe wohl kein Zusammenhang zwischen dem Vorfall in Aindling und dem zerkratzten Auto des Pöttmeser Bürgermeisters Mirko Ketz, wie die Polizei Aichach weiter mitteilte. Sie sucht in beiden Fällen unter der 08251/8989-0 nach Zeugen und Zeuginnen. (AZ)