Benefizkonzert für die Ukraine: Musiker spielen auch im Regen

Das Partnerschaftskomitee Aindling und seine musikalischen Partner sammeln Spenden für die vom Krieg erschütterte Ukraine. Der genaue Zweck ist noch offen.

Mit einem tollen musikalischen Programm und kulinarischen Leckerbissen hat das Partnerschaftskomitee Aindling ein Benefizkonzert zugunsten der vom Krieg erschütterten Ukraine gestaltet. Vereinsvorsitzender Josef Krepold und seine fleißigen Helferinnen und Helfer hatten die Idee zusammen mit dem Jugendorchester des Aindlinger Musikvereins und den Original Altbairischen Musikanten, der Ukraine mit einer Veranstaltung zu helfen. Neben den musikalischen Darbietungen wurde den Gästen Kuchen und kleine französische Köstlichkeiten kredenzt. Dafür flossen freiwillige Spenden in die Kassen.

Jugendorchester in Aindling blieb noch vom Regen verschont

Schade nur, dass der Wettergott mal wieder etwas eigenwillig war. Das Jugendorchester hatte noch Glück. Noch lauschten die Anwesenden begeistert dem tollen Programm. Beim ersten Auftritt nach über zwei Jahren präsentierten die Jugendlichen ein abwechslungsreiches Programm mit bekannten Stücken. „We are the World“, oder „Rock the Night“, bei dem Cora Zeitlmeir das Trompetensolo exzellent meisterte, regten zum Mitmachen an. Die Musikanten zeigten viel Routine. Präzise reagierten sie auf die Kommandos ihres Leiters Tobias Mittelmaier. Auch leisere Töne klangen exakt. Die Dynamik passte. Das Publikum spendete begeistert Applaus und bat um eine Zugabe.

Die Original Altbayrischen Musikanten nutzten die Regenpause, um etwas Fröhlichkeit in düsteren Zeiten zu verbreiten. Foto: Albertine Ganshorn

Nach kurzer Pause übernahmen die „Original Altbairischen Musikanten“ das Programm. Schon beim Auspacken der Instrumente kam es nass von oben. Was tun? Die Aindlinger Musiker beschlossen, dem Wetter zu trotzen und rückten eng unter dem Vordach im Eingangsbereich des Aindlinger Rathauses zusammen. „Solange Zuhörer am Platz sind, spielen wir“, war die Ansage. So präsentierte die Musikgruppe wie immer sehr gekonnt schmissige und unterhaltsame böhmische und bayrische Blasmusik. Die Leitung oblag Lorenz Hader, der trotz der Wetterkapriolen alle bei guter Laune hielt. Der Musikgenuss ließ den ungemütlichen Regen fast vergessen.

Abwechselnd mal unter dem Dach, dann wieder in Regenpausen mehr beim Publikum freuten sich alle über die gemeinsame Veranstaltung. Die ganz Hartnäckigen hielten bis zum Schluss durch. Sie dankten den „Altbairischen“ für das gelungene Konzert, trotz etwas widriger Umstände. Die eingegangenen Spenden kommen ohne Abzug der Ukraine zugute, versicherte Krepold. Den genauen Zweck wird er mit Aindlings Bürgermeisterin Gertrud Hitzler besprechen.

Aindlinger Musikverein gibt am Muttertag nächstes Konzert

Schon am Muttertag gibt der Aindlinger Musikverein sein nächstes Konzert, dann garantiert im Trockenen, um 14.30 Uhr im Aindlinger Pfarrheim.