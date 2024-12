Christmette in der Aindlinger Pfarrkirche

Feierlich eröffnet wurde die Christmette mit dem Einzug von Pfarrer Babu und den Ministranten in die Aindlinger Pfarrkirche. Pfarrer Babu legte das Jesuskind in die Krippe und begrüßte anschließend die zahlreichen Gläubigen. „Mitten in der dunkelsten Zeit des Jahres, hat Gott uns ein Licht geschenkt“, so der Geistliche zu Beginn. Musikalisch begleitet wurde die Messfeier mit dem Gesang von Carola und Florian Stampfli. In seiner Predigt machte Pfarrer Babu nochmal deutlich, dass die Ärmsten und Schwächsten der Gesellschaft, nämlich die Hirten, die ersten waren, die von Jesus Geburt erfuhren. Seinen Abschluss fand die Mette mit dem Lied „Stille Nacht“. Im Anschluss lud der Burschenverein Aindling zu Glühwein und Punsch ein.

