Delle bei Bankgeschäften: Raiffeisenbank Aindling bleibt optimistisch

Plus Die Zahl der Investitionen sinkt. Der Vorstand der Raiffeisenbank Aindling bezeichnet das Jahr als herausfordernd. Mitglieder diskutieren über Dividende.

Die Geschäfte laufen gut, aber nicht ideal. Auf diesen kurzen Nenner lässt sich die Situation bei der Raiffeisenbank Aindling bringen. In der Generalversammlung am Montag im Saal des Gasthauses Moosbräu wurde auf die nicht sehr optimistisches Konjunkturprognose für das laufende Jahr verwiesen; die Delle bei der Finanzierung von Investitionen sollte nicht auf Dauer sein. "2024 bleibt herausfordernd", stellte Vorstand Anton Fürst fest.

Bilanzsumme, Kundeneinlagen und Ausleihungen gingen im vergangenen Jahr zurück. Der Bilanzgewinn konnte dagegen gesteigert werden: von 178.000 Euro auf knapp 195.000 Euro. Darum schlugen Vorstand und Aufsichtsrat auch eine Erhöhung der Dividende von 3,0 auf 3,5 Prozent je Geschäftsanteil vor; das ergibt eine Summe von 160.400 Euro.