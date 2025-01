Der Aindlinger Wasserwart Hans Paula kennt noch immer alle Leitungen

Aufgewachsen ist der gebürtige Aindlinger Hans Paula ohne Vater, der im Krieg ebenso wie der Stiefvater gefallen ist. Seine Kindheit und Jugend war voller Entbehrungen. Bereits mit 14 Jahren absolvierte er eine Lehre bei der Schlosserei Gebr. Ettinger. Standesamtlich hat Paula im August 1964 und kirchlich im Mai 1965 geheiratet. Vor kurzem feierte er seinen 85. Geburtstag. Seine beiden Söhne wohnen in nächster Nähe und unterstützen die Eltern in allen Belangen. Auf seine fünf Enkel (vier Mädchen und ein Bub) ist er besonders stolz. 25 Jahre lang war der Jubilar bei der Gemeinde Aindling als Wasserwart tätig. Ein Unikat in jeder Richtung - jede Wasserleitung kannte und kennt er auch heute noch und auch ihn kennt jeder und so muss er immer wieder Fragen zum Leitungsverlauf beantworten, denn nicht alles wurde damals dokumentiert. Handwerklich geschickt getreu seinem Motto „geht nicht - gib's nicht" hat er sein Leben ausgerichtet. Während seiner Berufstätigkeit hat ihn sein Sohn Manfred in den Ferien bei allerlei Arbeiten tatkräftig unterstützt. 1980 zeichnete der 85-Jährige als Gründungsmitglied im Theaterverein den ersten Plan für die Theaterbühne, die anschließend von den Mitgliedern des Theatervereins selbst gebaut wurde. Seinen Hang zum Theater hat sich auf die ganze Familie übertragen, die ebenso aktiv am Geschehen teilnimmt wie der Jubilar. Trotz einiger Wehwehchen fühlt sich Hans Paula noch fit.

