Der Austausch zwischen Aindling und Avord lebt wieder auf

Plus Seit 45 Jahren besteht die Gemeindepartnerschaft zwischen den beiden Orten. Nach der Corona-Zwangspause war nun im Mai ein Bus aus Aindling unterwegs nach Frankreich.

Eine der ältesten Gemeindepartnerschaften im Landkreis Aichach-Friedberg hat die dreijährige Zwangspause durch Corona erfolgreich überstanden. Bereits im Dezember besuchte eine kleine Gruppe aus Aindling den Weihnachtsmarkt in Avord. Die französischen Gastgeber freuten sich sehr, hatten sie doch schon befürchtet, dass Corona alles zunichtegemacht hat. Zuletzt machten die Aindlinger im Mai eine Tour nach Frankreich, bei der auch die Jugendlichen nicht zu kurz kamen.

Die Gemeindepartnerschaft zwischen Aindling und Avord besteht inzwischen seit 45 Jahren. Im Mai 1977 unterzeichneten die damaligen Bürgermeister, Gabriel Rhit und Hans Müller, die Verschwisterungsurkunde. Ziel der Gemeinschaft sollte eine gute Zusammenarbeit zwischen den Gemeinderäten sein, mit der Aufgabe den Bürgerinnen und Bürgern beider Gemeinden die Heimat der anderen näherzubringen. Ein ganz besonderes Augenmerk lag und liegt bis heute auf dem Austausch der Jugend.