Der TSV Aindling putzt sich für das Jubiläum 2026 raus

Beim TSV Aindling gibt es immer viel zu tun. Präsident Ludwig Grammer berichtete in der Mitgliederversammlung von mehreren Baustellen am Sportgelände im vergangenen Jahr. Und auch heuer stehen wieder verschiedene Arbeiten an. Nicht zuletzt bereitet sich der Verein auf das 80-jährige Bestehen in zwei Jahren vor. Die turnusmäßigen Neuwahlen werden deshalb auf das Jahr 2027 verschoben, teilte Grammer mit.

Was die Baustellen am Sportgelände betrifft, erneuerte der Verein die Gastherme. Außerdem wurden im Stadion Sitzschalen installiert und im Tennisheim die Heizung erneuert. Nach dem Auszug des Wirtes waren auch einige Reparaturarbeiten im Sportheim angesagt. Im Stadion und dem oberen Trainingsplatz wurde die Beregnungsanlage eingebaut und dabei die gesamte Pumpenanlage erneuert. Ludwig Grammer dankte allen ehrenamtlich beim TSV arbeitenden Personen, ohne die nichts gehen würde, und der Gemeinde für die gute Zusammenarbeit. Er wünschte sich, dass sich die jungen Leute in den nächsten Jahren in der Führungsetage des TSV zahlreicher auftauchen und die Vereinsführung langsam übernehmen werden.

Trotz der Investitionen steht der TSV Aindling finanziell gut da

Dem Kassenbericht war zu entnehmen, dass beim TSV trotz enormer Investitionen gut gearbeitet wird. Der Verein ist gesund und schreibt seit Jahren schwarze Zahlen. In diesem Jahr steht im Sommer die Renovierung des ehemaligen Hauptplatzes an. Dafür wird der Rasen abgetragen, es wird alles eingeebnet und dann der Platz neu eingesät. Ludwig Grammer dankte in diesem Zusammenhang vor allem den Platzwarten Xaver Riegl, Joachim Grammer und Rudi Kagerhuber, aber auch Bernhart Thrä und Harry Bittner sowie den Frauen, die immer wieder die Anlage in Ordnung halten.

Zum Jahresende zählte der TSV 749 Mitglieder, was einen Zuwachs von 14 Mitgliedern bedeutet. Die größte Abteilung ist Fußball, dazu gibt's Tennis, Volleyball, Gymnastik und Stockschießen. Den Bericht über das Fußballjahr gab in kurzer Form Vorstand Spielbetrieb Josef Kigle ab. Unter anderem teilte er mit: „Die Kaderzusammenstellung für die nächste Saison nimmt derzeit täglich neue Formen an, sodass man bald was verkünden kann oder bereits einiges an die Mitglieder weitergegeben wurde.“

Kigle sprach auch an, was dringend innerhalb der Abteilung Fußball angegangen werden müsse: „Die Arena, der dritte Trainingsplatz, ist zwar eine Notlösung, aber nicht mehr zeitgemäß und auch der Kunstrasenplatz ist in die Jahre gekommen und wird durch die tägliche Dauerbelastung nicht nur durch die TSVler arg strapaziert.“

Das 80-Jährige wird 2026 vom 17. bis 19. Juli gefeiert.

Im Fußball war der frühzeitige Klassenerhalt in der Landesliga positiv, dann der Aufstieg der zweiten Mannschaft in die Kreisklasse. Der Präsident lobte die Zusammenarbeit der Spielgemeinschaften im Jugendbereich. In den Abteilungen Volleyball und Tennis geht's sportlich nach oben, Gymnastik lebt vom Einsatz der einzelnen Übungsleiterinnen und nur in der Abteilung Stockschützen geht laut Grammer derzeit nichts voran.

Beim Jugendfußball werden rund 205 junge Nachwuchskicker von 30 Trainern und Betreuern umsorgt. Erstmals fand im Stadion ein Funinio-Turnier mit 60 Teams statt. In der Gymnastik ist der Zulauf groß, es gibt aber niemanden, der diese Abteilung führt. Viel Zulauf hat auch die Volleyballabteilung. Die Trainingsabende sind im Schnitt mit 20 Leuten voll belegt. Einen Mitgliederzuwachs gibt es in der Tennisabteilung. Gabriele Fey berichtete, dass die Anlage in die Jahre komme und man für das Befeuchten der Plätze wohl eine neue Sprinkleranlage brauche.

Seinen 80. Geburtstag feiert der TSV am 20. Februar 2026 mit einem Festabend im Sportheim. Vom 17. bis 19. Juli 2026 ist die große Jubiläumsfeier geplant. Am genauen Programm wird noch gefeilt.