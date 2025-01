Die Bürgerschaft hat das Wort

Im Februar finden die Bürgerversammlungen in der Marktgemeinde Aindling statt. Bürgermeisterin Gertrud Hitzler startet am Mittwoch, 5. Februar, im Gasthaus Moosbräu. Im Ortsteil Stotzard findet die Versammlung am Dienstag, 11. Februar, statt. Es folgt am Donnerstag, 13. Februar, die Versammlung im Gasthaus Seemüller in Pichl. Beginn ist jeweils um 19 Uhr. Nach dem Bericht der Bürgermeisterin werden eingegangene Anträge behandelt. Danach haben die Gäste die Gelegenheit, ihre Anregungen und Wünsche vorzubringen. (AZ)

Carmen Jung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis