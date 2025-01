Die Wasserwacht Aindling ist zum 38. Mal beim Donauschwimmen dabei

Die BRK-Wasserwacht Aindling nahm zum 38. Mal am Donauschwimmen in Neuburg teil. 21 Rettungsschwimmer, davon acht Eisschwimmer waren dabei: Andreas Aichele, Daniele Ippolito, Maxi Eberle, Lena Hörmann, Simon Kastl, Christian Fürst, Daniel Fürst, und Daniel Ledabyll. Nach den vier Kilometern in der kalten Donau gings zum Aufwärmen ins Schwimmbad und dann in die Turnhalle zur Donauschwimm-Party.

