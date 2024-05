E-Sport- und Gaming-Veranstaltung an der Mittelschule Aindling

E-Sport gehört an der Mittelschule Aindling inzwischen fest dazu. Im Rahmen einer AG werden auch grundlegende Kenntnisse zur Medienkompetenz vermittelt. Die Arbeitsgruppe am Lechrain ist ein bayernweites Vorreiter-Projekt.

Ein Vater sitzt mit seinem Sohn an einer vom Münchner E-Sport Verein Munich eSports aufgebauten Spielekonsole und spielt das Spiel Super Smash Bros. Beide scheinen nicht so richtig zu wissen, was sie tun. Am Ende gewinnt der Vater gegen seinen Sohn und weiß gar nicht, wie er das gemacht hat. „Ich kenne noch die großen Joysticks, mit den kleinen Dingern“ – damit meint er die Controller der Konsole – „kann ich einfach nichts anfangen. Da bin ich von der alten Schule.“ Zusätzlich zum Zocken ging es an diesem Abend an der Mittelschule Aindling bei der Veranstaltung mit dem Motto „Hinter den Pixeln – ein Gamer ist kein NPC“ aber auch um etwas anderes. Der Begriff NPC kommt aus dem Englischen und bedeutet sinngemäß „ein Mensch, der nur passiv am Geschehen teilnimmt“. Was hat E-Sport mit Sozial- und Medienkompetenz zu tun?

Eine wichtige Frage muss vorab beantwortet werden: Was ist E-Sport eigentlich? Man könnte sagen, es ist der sportliche Wettkampf mit Computerspielen. Oft auch im Mehrspielermodus. Dabei gibt es die verschiedensten Kategorien. An der Aindlinger Mittelschule wird hauptsächlich League of Legends gespielt. Ein Fünf-gegen-fünf-Spieler-Strategiespiel, bei dem ein Team die Spielfeldhälfte des Gegners erobern muss. Möglich sind aber auch Sport-Spiele oder die häufig kritisierten "Ballerspiele". Solche Spiele werden an der Schule aber bewusst nicht gespielt.

Neben dem schon erwähnten Münchner E-Sport-Verein waren bei der Abendveranstaltung auch das Medienzentrum München, die Medienstelle Augsburg, der E-Sport-Verband Bayern sowie der Augsburger Verein Vivid Arise anwesend. Alle folgten gerne der Einladung von Initiator und Leiter der E-Sport AG, Florian Schwarzenböck, und Schulleiterin Brigitte Beck. Mit den Vorträgen der anwesenden Experten und Expertinnen sollte auch ein Dialog zwischen Eltern und Kindern entstehen. Man müsse weg von dem Streitthema E-Sport und solle stattdessen wieder offen miteinander sprechen. Der Abend sollte auch den Dialog mit der Politik herstellen und Eltern die Gelegenheit geben, mit Fachleuten über Bedenken oder offene Fragen zu sprechen.

Elli Hartmann, Vizepräsidentin für Jugend vom E-Sport-Verband Bayern, bringt interessierten Eltern die Welt des E-Sports näher. Foto: Philipp Holzhey

Schwarzenböck: „E-Sport ist da und geht auch nicht mehr weg!“

Schwarzenböck hat die E-Sport-AG (Arbeitsgruppe) an der Aindlinger Mittelschule – nebenbei bemerkt die erste in Bayern – nicht gegründet, um mit den Jugendlichen zu zocken. „Ich möchte die Kinder nicht zum Zocken anstiften, will sie aber auch nicht davon abbringen. E-Sport ist nun mal da und geht auch nicht mehr weg.“ Was er damit meint, wird schnell klar, wenn man einen Blick auf die Statistiken zu dem Thema wirft. Der Umsatz der Branche betrug laut der Onlineplattform Statista 2023 fast zwei Milliarden US-Dollar und soll bis 2030 auf über sechs Milliarden Dollar steigen. Die Themen Sucht und Aggression spielen im virtuellen Raum eine nicht zu vernachlässigende Rolle. Die Hemmschwelle zu Beschimpfungen sei dort oft niedriger. Schwarzenböck sagt: „Ich will zeigen, dass E-Sport feste Regeln bedeutet und die Arbeit im Team. Die physische Ebene ist wichtig. Deswegen sitzen wir auch alle im gleichen Raum.“ So kann den Gefahren entgegengewirkt werden.

Die Jugendlichen lernen so wieder die soziale Kompetenz des miteinander Kommunizierens. Ohne Kommunikation kann ein Team auch im E-Sport nicht erfolgreich sein, ähnlich wie eine Mannschaft auf dem Fußballplatz. Das zwischenmenschliche Miteinander musste auch in der E-Sport-AG der Aindlinger Mittelschule erst langsam entstehen. Dass sich die Bemühungen ausgezahlt haben, belegt auch der Gewinn des Gamespreises beim Gamesfestival in München. Ein Erfolg, der sich an der Schule herumgesprochen hat. Für das nächste Schuljahr hat die E-Sport-AG deutlich mehr Bewerbungen als Plätze.

Das bedeutet: Knapp ein Drittel der Schülerinnen und Schüler der achten bis zehnten Jahrgangsstufe, die an der AG teilnehmen dürfen, haben Interesse. Aktuell besteht die Gruppe aus sieben Jungen und zwei Mädchen. "Wir kannten uns vor der AG überhaupt nicht, aber inzwischen würde ich sagen, dass wir Freunde geworden sind", sagt der 15-jährige Miguel. "In Zukunft wollen wir auch Turniere gegen andere Schulen spielen."

Sandro Kurzböck vom Augsburger E-Sport-Verein Vivid Arise bringt Eltern und Schülern das Spiel Pokemon Unite näher. Foto: Philipp Holzhey

E-Sport Aindling: Kritische Elternstimmen werden weniger

Zu Beginn seien fast alle Eltern skeptisch gegenüber dem Projekt gewesen. Erst als Schwarzenböck ihnen seine Pläne und sein Konzept erklärt, wächst die Zustimmung. „Wir haben uns beispielsweise intensiver mit künstlicher Intelligenz befasst und hatten Experten zu Gast, die mit uns trainiert haben. Wir wollen auch ein bisschen die Illusion nehmen, dass jeder Profigamer werden kann. Aber es gibt viele andere interessante Jobs in der Branche“, sagt Schwarzenböck.

Mit Elli Hartmann vom E-Sports-Verband Bayern, Phi-Long Pham von eSports Munich und Sandro Kurzböck vom Augsburger Verein Vivid Arise sind bei der Veranstaltung drei Experten auf dem Gebiet zu Gast. Alle verfolgen das gleiche Ziel. E-Sports soll ein Breitensport werden. „E-Sport ist für alle, wir wollen niemanden ausgrenzen. Es geht um Spaß und gemeinsame Aktivitäten“, sagt Pham. Kurzböck sieht das ähnlich: „Das Klischee vom verschwitzten Nerd, der im Keller hockt, trifft nicht mehr zu. Ich finde es schön, in der Position zu sein, den Entstehungsprozess mitprägen zu können.“ Hartmann betont auch die Bedeutung des Sports für die Karrierechancen. „Große Firmen suchen Fachkräfte unter E-Sportlern. Das steigert die Karrierechancen.“