Ein knallroter Vorhang aus Wein ist ein besonderer Kontrast

Auch wenn die Sonne nicht golden scheint, kann man sich an diesem Herbstbild direkt an der Hauptstraße der Lutz-Siedlung zwischen Todtenweis und Aindling (noch) erfreuen, bevor die Blätter fallen. Der Rote Wein bedeckt wie ein knallroter Vorhang die Gartenmauer entlang der Straße und bringt die richtige Herbststimmung in das Bild. Die Laubbäume dahinter beginnen erst langsam, sich zu färben und das gibt dann den nächsten Kontrast.

