Nach etlichen Ausbildungsstunden in Theorie und Praxis konnten fünf Rettungsschwimmer aus Aindling die Prüfung zum Wasserretter an der Wasserwachtstation am Mandichosee bei Mering erfolgreich ablegen: (von links) Franziska Lechner, Elena Brecheisen, Anna Hörmann, Elisabeth Lesti, Ferdinand Schury.

