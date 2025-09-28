Historischer Spaziergang „Aindling in alten Ansichten“

Über 70 Besucherinnen und Besucher folgten der Einladung der Marktbücherei Aindling zum historischen Spaziergang „Aindling in alten Ansichten“. Geführt wurde die Tour von Erwin Friedl, der mit seinem fundierten Wissen und zahlreichen Anekdoten die Vergangenheit des Ortes lebendig werden ließ. Die Zeitreise begann am Kirchberg, wo die Dorfgeschichte Aindlings mit nur wenigen Bauernhöfen ihren Ursprung nahm. Weiter ging es zur Pfarrkirche und dem Pfarrheim, bevor Stationen wie das alte Krankenhaus und das längst verschwundene Oberbräu ins Gedächtnis gerufen wurden – jenes Gebäude, von dem 1800 der verheerende Karfreitagsbrand ausging. Am Marktplatz erfuhren die Teilnehmenden Spannendes über das nicht mehr bestehende alte Rathaus, das Greiner- und das Gabelsberger-Haus sowie über die heute noch erhaltene Kaufstätte Zurek, das drittälteste Haus Aindlings. Zurück in der Marktbücherei nutzten viele Gäste die Gelegenheit, eigene Erinnerungen und Geschichten beizusteuern – ein lebendiger Austausch, der zeigte, wie sehr die Ortsgeschichte noch heute bewegt. Für zusätzlichen Spaß sorgte das Quiz mit historischen Bildern, das zwar knifflig, aber für alle eine vergnügliche Herausforderung war.

