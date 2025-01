In Eisingersdorf ist ein Kälberstall für 26 Tiere geplant

Der Aindlinger Bau- und Umweltausschuss befasste sich jetzt mit zwei Bauvorhaben, die in den Ortsteilen Eisingersdorf und Hausen geplant sind. Dabei handelt es sich um eine Maschinen- und Kälberhalle für 26 Tiere und um eine landwirtschaftliche Maschinenhalle. Wie Aindlings Bürgermeisterin Gertrud Hitzler auf Nachfrage mitteilte, wurde beiden Projekten das gemeindliche Einvernehmen erteilt.

Die Maschinen- und Kälberhalle in Eisingersdorf wird zwischen bereits bestehende Gebäude gebaut. Die neue Halle soll etwa 25 Meter breit sein und an der längsten Stelle 21 Meter haben. Als Höhe sind laut Hitzler vier Meter vorgesehen. Die Bauausschussmitglieder sind sich sicher, dass sich der Neubau in die Umgebung einpasst. Die Immissionen, die von der Halle ausgehen könnten, muss das Landratsamt prüfen.

Ebenfalls keine Einwände hatte das Gremium gegen die Errichtung einer rund 17 mal zehn Meter großen landwirtschaftlichen Maschinenhalle in Hausen. Die Wandhöhe liegt bei rund 4,60 Metern. Der Antragsteller plant das Gebäude im Außenbereich an der nordöstlichen Grenze seines Grundstücks. Der Markt Aindling hat einer Abstandsflächenübertretung auf einem angrenzenden gemeindlichen Grundstück zugestimmt. Auf diesem befindet sich ein Löschweiher. Der Gewässerunterhalt des nahen Litzlbachs ist laut Verwaltung weiterhin gewährleistet. (ull)