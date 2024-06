Linienbus und Lastwagen sind in schweren Unfall verwickelt

Offenbar übersieht ein Autofahrer am Marktplatz einen Lastwagen. Dieser schiebt das Auto gegen einen Linienbus. Es gibt mehrere Verletzte.

In Aindling hat sich am Mittwochmittag ein schwerer Verkehrsunfall ereignet, in den ein Auto, ein Lastwagen und ein Linienbus verwickelt waren. Es sind Verletzte zu beklagen.

Wie die Feuerwehr mitteilte, wollte ein Autofahrer von der Hauptstraße in den Marktplatz abbiegen und übersah dabei den Lastwagen. Es kam zum Zusammenstoß. Dabei schob der Lastwagen das Auto frontal gegen einen Linienbus.

Der Autofahrer und die Beifahrerin werden bei dem Unfall verletzt

Der Feuerwehr zufolge erlitt der Autofahrer mittelschwere, seine Beifahrerin schwere Verletzungen. Der Busfahrer und ein Fahrgast hätten einen Schock erlitten.

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Mittwochmittag in Aindling gekommen. Darin waren ein Auto, ein Lastwagen und ein Linienbus verwickelt. Foto: Ehleider, Feuerwehr Aindling

Im Einsatz waren die Feuerwehren Aindling, Rehling und Affing mit etwa 50 Einsatzkräften sowie der Rettungsdienst. Der Einsatz war nach etwa zwei Stunden beendet. Die Aichacher Polizei hat soeben weitere Informationen zu dem Unfall angekündigt. (AZ)