Marktbücherei ehrt Gründungsmitglieder

„Ohne sie gäbe es die Bücherei nicht“ – mit diesen Worten ehrte das Leitungsteam der Marktbücherei Aindling die jahrelange Leitung Brigitte Lechner und die drei weiteren Gründungsmitglieder Antonia Huber, Kathrin Haberl und Petra Klein. Mit großem Idealismus und viel persönlichem Einsatz hatten sie den Grundstein gelegt und die Bücherei über Jahrzehnte geprägt. Bei der Feier für Mitarbeiterinnen zum 30-jährigen Bestehen dankte das Leitungsteam mit kleinen Blumengeschenken.

