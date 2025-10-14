Beim Kürbisfest werden die Gartler von Besuchern fast überrannt

Der Obst- und Gartenbauverein Pichl (Markt Aindling) hatte auf den Dorfplatz nach Edenhausen zum Kürbisfest eingeladen und wurde von den Besuchern fast überrannt. So viele Gäste aus nah und fern hatte der Verein nicht erwartet. Die Interessierten konnten sich an den herrlich Bastelgestecken mit Kürbissen nicht sattsehen, die die Frauen tagelang bei Anni Grammer im Schuppen gebastelt hatten.

Auch die vorgestellten Kürbisse, es waren insgesamt 41 Sorten, wurden von den Besuchern begutachtet. Die Gartler hatten sich Riesenmühe gegeben, dies alles zu basteln, auszustellen und aufzubauen. Auch gab es Kürbissuppe zu kosten, man konnte Kürbisknödel, Kürbis gegrillt, als Salat oder Marmelade und Kürbisbrot probieren. Für jeden war etwas dabei. Und wer Kaffee und selbstgebackene Kuchen kosten wollte, konnte dies auch tun.

Auch war ein Infostand über Kürbisse aufgebaut und die Kinder konnten unter Anleitung basteln. Den Wettbewerb „größter oder schwerster Kürbis“ gewann Dominik Schenk. Sein Kürbis hatte 35,5 Kilogramm, Mario Homberg brachte einen Kürbis mit 24,5 Kilogramm und John Schlumberger gewann in der Kinderklasse mit 21,5 Kilogramm. Es war also einiges geboten, die Leute fuhren gut informiert und fast jeder ausgestattet mit einem Bastelstück nach Hause und die Gartler hatten wieder einmal eine gute Idee und den Nerv der Leute voll getroffen.