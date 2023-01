Fahne des Burschenvereins Stotzard von 1914 strahlt bald wie neu

Plus Die Katholische Landjugend Stotzard lässt die alte Fahne ihres Vorgängervereins restaurieren. Um das zu feiern, veranstaltet sie im Sommer eine Fahnenweihe.

"Da hängt Geschichte dran", sagt Alexander Kimmel, Vorsitzender der Katholischen Landjugendbewegung (KLJB) Stotzard ( Aindling). Dabei bezieht er sich auf eine über 100 Jahre alte Fahne, die bis 1968 das Symbol des Vorgängervereins des KLJB gewesen ist. Nun haben die Vereinsmitglieder beschlossen, diese alte, schon lange nicht mehr gebrauchte Fahne restaurieren zu lassen.