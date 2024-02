Über Aindlinger Facharztpraxis zieht ein Kosmetikstudio ein

Der Aindlinger Bauausschuss stimmt einer Nutzungsänderung für ein Kosmetikstudio zu. Eine vier Meter hohe Stützmauer mit Sichtschutzzaum in Eisingersdorf lehnt er ab.

Ein Kosmetikstudio in Aindling und eine Stützmauer in Eisingersdorf waren die wichtigsten Themen bei der jüngsten Sitzung des Aindlinger Bau- und Umweltausschusses. Einem Vorhaben wurde dabei das gemeindliche Einvernehmen erteilt, dem anderen nicht.

Im Mai 2023 hatte der Bauausschuss genehmigt, dass in einem Gewerbegebäude in der Arnhofener Straße in Aindling eine Facharztpraxis mit fünf Therapieräumen und eine knapp 50 Quadratmeter große Wohnung errichtet werden können. In den Räumen ist laut Facharzt-Verzeichnis eine Praxis für Kinder- und Jugendpsychiatrie angesiedelt. Jetzt wurde eine Nutzungsänderung beantragt.

Zwei der Räume sollen für ein Kosmetikstudio verwendet werden. Bauliche Veränderungen sind nicht geplant. Wie Aindlings Bürgermeisterin Gertrud Hitzler auf Nachfrage unserer Redaktion berichtet, hat der Bauausschuss dem Vorhaben das gemeindliche Einvernehmen erteilt. Wie die Betreiberin der Facharztpraxis auf Nachfrage unserer Redaktion verdeutlichte, liegen die beiden Räume im Stockwerk über der Praxis. Die Räume seien somit nicht Teil der Praxis.

Bauherr muss bei Stützmauer in Eisingersdorf umplanen

Strittiger ist die Errichtung einer Stützmauer in der St.-Ulrich-Straße in Eisingersdorf. Hier plant ein Bauherr westlich seines Wohnhauses eine zwölf Meter lange Stützmauer, um das Geländegrundstück abzufangen. Die Mauer soll zwei Meter hoch werden. Auf ihr soll zudem ein zwei Meter hoher Sichtschutzzaun angebracht werden, der auch als Absturzsicherung gedacht ist.

Nach Ansicht der Verwaltung würde sich das insgesamt vier Meter hohe Gebilde massiv auf das Ortsbild auswirken und sich nicht in die nähere Umgebung einpassen. Trotz des starken Geländeunterschieds würde laut Verwaltung eine niedrigere, blickdurchlässige Absturzsicherung reichen. Die letztendliche Beurteilung obliegt dem Landratsamt. Der Bauausschuss stimmte dem Projekt nicht zu. Laut Hitzler wird dem Bauherren aber ein Einvernehmen in Aussicht gestellt, wenn der auf der Stützmauer geplante Zaun eine Höhe von 90 Zentimetern nicht übersteigt und blickdurchlässig ist.

Nach Hitzlers Angaben wurde überdies eine Genehmigungsfreistellung für einen Neubau eines Zweifamilienhauses mit zwei Garagen, zwei Lagerräumen und einem Technikraum im Aindlinger Walnussweg bekannt gegeben.