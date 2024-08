Unbekannter Autofahrer beschädigt geparktes Auto

Unfallflucht hat eine bislang unbekannte Person am Sonntag in Aindling begangen, meldet die Aichacher Polizei am Dienstag. Zwischen 1 Uhr und 12 Uhr am Sonntag beschädigte ein Autofahrer in der Von-Schaezler-Straße einen geparkten Mitsubishi im Heckbereich und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich weiter um den Schaden zu kümmern.

Bei dem Unfall in Aindling entsteht Schaden in vierstelliger Höhe

Es entstand ein Sachschaden von circa 1500 Euro. Die Polizeiinspektion Aichach ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht und bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter Telefon 08251/8989-11 zu melden.