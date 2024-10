Unfall: Auto wird bei Auffahrunfall in Lastwagen geschleudert

Zu einem Auffahrunfall ist es am Freitag zwischen Appertshausen und Aindling gekommen. Dabei wurde ein Auto gegen einen Lastwagen geschleudert. Dessen Fahrer flüchtete nach dem Unfall.

Wie die Polizei mitteilte, war eine 36-Jährige gegen 10.30 Uhr in Richtung Aindling unterwegs. Dabei übersah sie das Auto einer 56-Jährigen, die nach links in einen Feldweg abbiegen wollte und warten musste. Es kam zum Zusammenstoß. Durch den Aufprall wurde das Auto der 56-Jährigen in den entgegenkommenden Lastwagen geschleudert.

Nach dem Unfall fuhr der blaue Lastwagen einfach weiter. Die Unfallverursacherin erlitt leichte Verletzungen und kam ins Krankenhaus. Die Höhe des Sachschadens ist bislang unbekannt. Hinweise nimmt die Polizei Aichach unter 08251/8989-0 entgegen. (AZ)