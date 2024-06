Aindling

06:01 Uhr

Verwaltungsgemeinschaft erweitert Online-Service für Bürger

Unter der Regie der Schützengesellschaft wird das alte TSV-Sportheim in Aindling umgebaut und erweitert. Am Samstag ist dort ein Rohbaufest.

Von Johann Eibl

In der VG Aindling können die Bürgerinnen und Bürger jetzt 53 Leistungen online in Anspruch nehmen. Im alten Sportheim ist am Samstag ein Rohbaufest.

Der Trend, Verwaltungsleistungen online in Anspruch zu nehmen, setzt sich fort. In der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Aindling können nun weitere Dienste in Anspruch genommen werden. Das wurde in der Gemeinschaftsversammlung am Donnerstag in Aindling, wo die Vertreter der drei Gemeinden Aindling, Petersdorf und Todtenweis zusammenkamen, berichtet. Wie die Aindlinger Bürgermeisterin Gertrud Hitzler auf Anfrage berichtet, wurden dabei konkret die An- und Abmeldung der Hundesteuer, ein Antrag auf die Genehmigung zur Haltung von gefährlichen Tieren, ein Bürgerantrag, eine Bewerbung als Wahlhelfer und ein Antrag auf die Ausstellung eines Negativzeugnisses für Hunde genannt. Fördermittel für digitale Angebote in der VG Aindling Am 3. Mai erhielt die Verwaltung die Nachricht, dass sie nun mit der Auszahlung der zugesagten Fördermittel rechnen kann. Insgesamt ging es um einen Betrag von gut 19.000 Euro, die Förderquote liegt bei 80 Prozent. Demnach betrug der Eigenanteil der VG in diesem Zusammenhang bei 3800 Euro. Jetzt kann die Verwaltungsgemeinschaft 53 Leistungen online erledigen. Jahresrechnung 2023: Wie Gertrud Hitzler weiter berichtete, wurde die Rechnung der Verwaltungsgemeinschaft (VG) für das Jahr 2023 zur Kenntnis genommen. Damit können nun Konrad Carl (Todtenweis), Walter Pasker (Aindling) und Birgit Zierer (Petersdorf) die örtliche Prüfung vornehmen. Schützen rüsten Sportheim um: Seit 2008 nutzt der TSV Aindling sein altes Sportheim nicht mehr, weil er in sein neues Gebäude umgezogen ist. Nun wird es umgerüstet für die Schützen. Dazu findet am Samstag, 15. Juni, ab 18 Uhr ein Rohbaufest statt.

