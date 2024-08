Vier Tage lang Hans-Dorfner-Cup in Aindling

Erstmals gastierte die Hans-Dorfner-Fußballschule in Aindling. Vier Tage lang wurden 84 Spieler und Spielerinnen in verschiedenene Altersgruppen von den sechs Trainern und Trainerinnen um Markus Ilmer von der Fußballschule betreut. Verschiedene Aktionen wurden während des Camp durchgeführt. So wurde die Messung der Schussstärke mit einbezogen. Auch eine Fairplay-Aktion gab es jeden Tag. Bei einem Quiz mussten die Spieler ihr Können beweisen und ein Biathlon-Parcours war zu bewältigen. Das große Wochenturnier um die Mini-Europameisterschaft fand großen Anklang. Zu den Endspielen fanden sich viele Eltern und Großeltern ein, die bei Kaffee und Kuchen die Spiele verfolgten.

