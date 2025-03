Wasserwacht Aindling wählt neue Vorstandschaft

Bei der Jahreshauptversammlung der Aindlinger Wasserwacht standen Neuwahlen an. Zum Vorsitzenden wählten die Mitglieder Andreas Förg, sein Stellvertreter ist Manuel Brugger. Technischer Leiter ist Jürgen Liepert, vertreten wird er von Christian Fürst. Die Jugendleitung hat Daniel Ledabyll, vertreten von Lea Förg und Franziska Lechner. Schatzmeister ist Christian Fischer, seine Stellvertreterin Elena Brecheisen, für die Schriftführung ist Stefan Ohm zuständig.

Der Mitgliederstand der Aindlinger Wasserwacht beträgt 411 Mitglieder, davon 135 Jungmitglieder. Zu den Aktivitäten gehörten unter anderem verschiedene Tauchfortbildungen oder Rettungsübungen mit den Motorbooten auf der Donau. Zu den Einsätzen der Wasserwacht gehörte auch die Bergung einer verletzten Person im Eis im Schlossweiher in Pichl, eine Leichenbergung aus dem Lech bei Ellgau oder eine Vermisstensuche im Badesee Langweid. Das Hochwasser im Juni forderte die Aindlinger Einsatzkräfte in Diedorf, Fischach, Meitingen und Schrobenhausen. Bei sieben Schwimmkursen, sechs davon mit 80 Kindern und ein Erwachsenkurs, konnten 63 Seepferdchen vergeben werden. 1026 Stunden Wachdienst und 592 Stunden Schwimmkurse, 751 Stunden Jugendtraining, Radltour, JuBeL in Friedberg, Ferienprogramm am Badesee, Vereinsausflug zum Nebelhorn bei Obersdorf, Badefahrt ins Palm Beach bei Stein und weitere Aktionen brachten insgesamt 4705 Stunden.