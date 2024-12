Zoey liest an der Aindlinger Schule am besten

An der Mittelschule Aindling nahmen die sechsten Klassen am Vorlesewettbewerb teil. Zuerst wurden im jeweiligen Klassenverband die drei besten Leser oder Leserinnen jeder Klasse durch ihre Mitschülerinnen und Mitschüler ermittelt. Im zweiten Schritt lasen diese dann einer Jury vor, bestehend aus Elternbeiratssprecherin, Isabella Eichner von der Bücherei Aindling, Schülersprecherin Mia, Schülersprecher Vitus und den Lehrkräften. Am Ende durfte sich Zoey über den Schulsieg freuen. Sie wird die Schule beim Landkreisentscheid vertreten.

