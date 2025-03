Die Feuerwehr Alsmoos-Petersdorf hat neues Kommandantentrio

Bei der Freiwilligen Feuerwehr Alsmoos–Petersdorf stand die Neuwahl der Feuerwehrführung an. Der noch bis Mai 2025 amtierende Kommandant Stephan End hatte bereits im Vorfeld angekündigt, dass er sich für eine weitere Amtszeit nicht mehr zur Verfügung stellen werde. Um einen Nachfolger zu finden, hatten in den vergangenen Wochen viele Gespräche stattgefunden.

In seinen Ausführungen blickte Kommandant End kurz auf die Highlights seiner Amtszeit zurück, welche in den ersten Jahren durch die Fusion der beiden Ortsfeuerwehren zu einer starken und schlagkräftigen Truppe geprägt war. Nach sechs Jahren des Zusammenwachsens sei die Zeit für neuen Wind gekommen. Es sei gelungen, aus den beiden Ortsfeuerwehren eine Mannschaft mit sehr gutem Zusammehalt und hohem Wissensstand zu formen, bestätigte Bürgermeister Dietrich Binder. Er regte an, in den kommenden jahren den Fokus auf die Nachwuchsarbeit zu setzen.

Für den Posten des Kommandanten stellte sich der bisherige zweite Kommandant Bernhard Rebatz zur Wahl und wurde von den Wahlberechtigten fast einstimmig ins Amt gewählt. Der derzeitige dritte Kommandant Richard Eichner wurde einstimmig für die kommenden sechs Jahre stellvertretender Kommandant bestätigt. Für den frei gewordenen Posten des dritten Kommandanten stellte sich Florian Steidle zur Wahl und wurde ebenso einstimmig gewählt. Kreisbrandrat Christian Happach wünschte der zukünftigen Feuerwehrführung jederzeit ein gutes Händchen bei Entscheidungen und erhoffte sich, dass die aktive Mannschaft dem neuen Kommandanten und seinen Stellvertretern die gleiche Unterstützung und das Vertrauen entgegenbringen wird, wie es bereits in den vergangenen Jahren gelebt worden war.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.