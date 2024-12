Aichacher beteiligt: Fünf Verletzte nach Verkehrsunfall – darunter ein Säugling

Eine 88-jährige Autofahrerin hat am Donnerstagnachmittag bei Altomünster einen Verkehrsunfall mit fünf Verletzten verursacht. Gegen 13.35 Uhr fuhr sie laut Polizeibericht von Aichach kommend auf der Staatsstraße 2047, als sie an der Abzweigung zur Kreisstraße DAH2 nach links in Fahrtrichtung abbog. Dabei übersah sie ein entgegenkommendes Auto. Der 45-jährige Aichacher hinter dem Steuer konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr in den Wagen der 88-Jährigen.

Neben den beiden Autofahrern verletzten sich noch insgesamt drei weitere Mitfahrer, darunter laut Polizei ein Säugling. Vier der Verletzten mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Beide Autos mussten abgeschleppt werden, es entstand ein Gesamtschaden von rund 20.000 Euro. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei waren auch Kräfte der umliegenden Feuerwehren zur technischen Hilfeleistung und Verkehrslenkung im Einsatz. Gegen die 88-Jährige wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. (ddur)