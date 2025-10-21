Junge wird von Auto erfasst und hat großes Glück

Ein zehnjähriger Junge ist am Freitag in Altomünster (Landkreis Dachau) von einem Auto angefahren worden. Das Kind wollte gegen 16 Uhr zu Fuß die Bahnhofstraße überqueren. Dabei achtete es laut Polizei jedoch nicht ausreichend auf den Verkehr. Ein 21-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Aichach-Friedberg konnte trotz Vollbremsung und eines Ausweichmanövers einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern.

Bub wird ins Krankenhaus gebracht

Der Junge fiel zu Boden und schlug mit dem Kopf auf dem Asphalt auf. Nach Angaben der Polizei hatte er jedoch Glück und kam mit leichten Verletzungen davon. Er wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. (AZ)