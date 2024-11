Fotodokumentation der Ortsgeschichte im Museum

Die Altomünsterer Ortsgeschichte in Fotografien wird in der neuen Ausstellung im Museum Altomünster gezeigt. Am Sonntag, 1. Dezember, um 15 Uhr wird sie eröffnet, Besucherinnen und Besucher sind dazu willkommen. Kuratiert wird die Ausstellung von Prof. Dr. Klaus Peter Zeyer vom Museums- und Heimatverein. Das Fotoarchiv des Fotogeschäfts Baumann wurde 2010 von der Marktgemeinde unter dem damaligen Bürgermeister Konrad Wagner erworben und danach digitalisiert. Über drei Generationen hatte es das Geschäft in Altomünster gegeben, die Familie Baumann fotografierte die lokalen Ereignisse als zeitgeschichtliche Dokumentation. Mehr als ein Jahr lang sichtete ein Projektteam die Fotos und sortierte sie nach Themenfeldern wie Ortsansichten, Ortsjubiläen, Bürgermeister und Ehrenbürger, Lokalbahn und die Ortspartnerschaft mit Nagyvenyim in Ungarn. Auch alle acht Altgemeinden, die Ende der 1970er-Jahre eingemeindet wurden, nehmen einen wichtigen Raum ein. In der Ausstellung werden die meisten Fotos als Präsentation auf Großbildschirmen gezeigt. Die Schirmherrschaft hat Bürgermeister Michael Reiter übernommen. Die Ausstellung ist zu den regulären Öffnungszeiten bis 16. März im Museum Altomünster, St. Birgittenhof 6+8, in Altomünster zu sehen. Weitere Informationen im Internet unter museum-altomuenster.de im Bereich „Aktuell“. (AZ)