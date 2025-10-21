Hausfassade beschädigt, Fußgänger verletzt: Mann (35) sitzt sturzbetrunken am Steuer

Ein stark betrunkener Autofahrer hat am Montagabend in Altomünster Fahrerflucht begangen, nachdem er unter anderem einen Fußgänger leicht verletzt hatte. Der 35-Jährige geriet wenig später in eine Kontrolle der Polizei Schrobenhausen.

Die Polizei Dachau wurde laut ihrer Mitteilung gegen 21.20 Uhr nach Altomünster gerufen, weil der zunächst unbekannte Autofahrer eine Hausfassade, eine Mülltonne und ein geparktes Auto beschädigt hatte. Er setzte seine Fahrt fort und touchierte schließlich den Fußgänger.

Wenig später unterzogen Beamte der Polizeiinspektion Schrobenhausen den Verdächtigen einer Verkehrskontrolle. Dabei stellte sich heraus, dass er 1,9 Promille Alkohol im Blut hatte. Außerdem besitzt er keinen Führerschein. Die Polizei hat gegen den 35-Jährigen aus dem Kreis Schweinfurt ein umfangreiches Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der von ihm verursachte Sachschaden wird auf rund 5000 Euro geschätzt. (AZ)