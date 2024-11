Suchaktion nach 77-Jährigem in Altomünster mit Hubschrauber und Hunden

In Altomünster (Landkreis Dachau) hat am Dienstagabend eine große Suchaktion stattgefunden. Gegen 21.45 Uhr wurde ein 77-Jähriger von Bekannten als vermisst gemeldet. Er hatte am frühen Abend seine Wohnung in unbekannte Richtung verlassen. Die erste Suche der Bekannten verlief ergebnislos, woraufhin sie die Polizeiinspektion Dachau verständigten.

Wie die Polizei mitteilte, wurde sofort eine groß angelegte Suche veranlasst, da sich der 77-Jährige krankheitsbedingt möglicherweise orientierungslos in einer hilflosen Lage befand. Unter anderem wurden ein Hubschrauber sowie eine Rettungshundestaffel angefordert. Noch bevor diese eintraf, entdeckte eine Streife den Vermissten gegen 23.30 Uhr in der Nähe seiner Wohnung. Der Senior war unterkühlt, ansonsten aber wohlauf. Er wurde in die Obhut seiner Bekannten übergeben. (nsi)