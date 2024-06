Unbekannte Diebe machen zweimal Beute in Altomünster

In der Nacht zum Freitag schlagen bislang unbekannte Diebe zweimal in Altomünster zu. Einmal trifft es eine Metzgerei. Beim zweiten Mal einen Autobesitzer.

In Altomünster (Landkreis Dachau) haben unbekannte Diebe in der Nacht zum Freitag ihr Unwesen getrieben. Wie die Polizei mitteilte, verschaffte sich ein Täter in den frühen Morgenstunden gegen 4 Uhr über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu einer Metzgerei-Filiale an der Pipinsrieder Straße. Der Einbrecher durchsuchte die Räume und stahl Bargeld in niedriger vierstelliger Höhe.

Zweiter Vorfall in selber Nacht: Dieb stiehlt Geld aus geparktem Auto

Ebenfalls in der Nacht zum Freitag stahl ein Unbekannter aus einem geparkten Skoda ein Notebook und eine geringe Menge Bargeld. Der Wagen war in einer Grundstückseinfahrt am Brunnenwiesenweg abgestellt gewesen. Die Polizeiinspektion Dachau ermittelt jeweils wegen eines Diebstahldelikts und bittet um Zeugenhinweise unter Telefonnummer 08131/561-0. (nsi)