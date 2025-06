Campingsaison 2025: Die besten Wohnmobilstellplätze im Landkreis Aichach-Friedberg

Für Wohnmobilfahrer stellt sich zu Beginn der Saison häufig die Frage, wo sie im Urlaub mit ihren Fahrzeugen unterkommen und verweilen können. Im Landkreis Aichach-Friedberg gibt es gemeindliche Stellplätze und darüber hinaus private Campingplätze. Ein Überblick.

Nur die Städte Aichach und Friedberg verfügen über offizielle gemeindliche Wohnmobilstellplätze, auf denen eine Übernachtung im Wohnmobil möglich sowie Strom- und Wasser vorhanden ist. Die restlichen Gemeinden besitzen und planen derzeit auch keine Stellplätze.

1 Aichach: Wohnmobilstellplatz an der Franz-​Beck-Straße

Die Stadt Aichach stockt momentan am Parkplatz an der Franz-Beck-Straße von fünf auf sechs Wohnmobilstellplätze auf.

Der Wohnmobilstellplatz der Stadt Aichach befindet sich an der Franz-Beck-Straße, direkt gegenüber des Freibades. Er wurde gerade modernisiert. Es gibt nun sechs Stellplätze auf und mehr Service, darunter eine neue Sanitärstation, Stromanschlüsse und freies WLAN. Statt fünf Euro kosten die Plätze aber pro Nacht zehn Euro zuzüglich Strom- und Wasserkosten. Die Plätze sind ganzjährig nutzbar und auch für Caravans geeignet. Hunde sind erlaubt.

2 Campen in Friedberg: Gerberwiese, See und Wallfahrtskirche Hergottsruh

Der Wohnmobilstellplatz an der Gerberwiese in Friedberg ist einer von drei offiziellen Stellplätzen der Stadt.

Die Stadt Friedberg verfügt über drei Standorte mit Wohnmobilstellplätzen: sechs kostenpflichtige Plätze an der Gerberwiese, vier kostenlose Plätze an der Wallfahrtskirche Hergottsruh und fünf am Friedberger See. Vom 1. Juni bis 31. August gibt es am Friedberger See einen gebührenpflichtigen Stellplatz, der über alpacacamping.de buchbar ist. Die Kosten belaufen sich auf 12,50 Euro pro Nacht. Die restlichen, normalerweise kostenlosen Plätze entfallen in der Zeit. Am Friedberger See ist künftig ein fest installierter Platz mit mehr Wohnmobilstellplätzen sowie Ver- und Entsorgung geplant.

3 Wohnmobilstellplatz am Mandichosee Merching

Am Mandichosee in Merching können Wohnmobile lediglich abgestellt werden.

In der Gemeinde Merching ist zu beachten, dass am Mandichosee mehrere Stellplätze verfügbar sind, auf denen Wohnmobile abgestellt werden können, eine Übernachtung ist dort aber nicht erlaubt. Zudem ist dort auch kein Wasser- oder Stromanschluss vorhanden.

Auf privatem Gelände befinden sich im Kreis mehrere Campingplätze, die unter anderem Wohnmobilstellplätze anbieten. Teilweise sind aber aktuelle Besonderheiten zu beachten.

4 Lech-Camping in Affing-Mühlhausen

Der Campingplatz verfügt insgesamt über 50 Parzellen für Wohnwagen, Zelte und Reisemobile und bietet verschiedene Services, darunter eine Werkstatt für Wohnmobile. Buchungen sind über die Website lech-camping.de möglich.

5 Campingplatz Paartal in Radersdorf, Kühbach

Der Campingplatz Paartal in Radersdorf (Kühbach) ist aktuell wegen anhaltender Hochwasserschäden nur für Dauercamper geöffnet. Normalbetrieb kann voraussichtlich im August wieder stattfinden.

6 Ludwigshof Camping am See in Affing-Mühlhausen

Der Campingplatz Ludwigshof ist aktuell wegen Bauarbeiten für Touristen geschlossen und nur für Dauercamper geöffnet. Freie Dauercampingplätze sind für die aktuelle Saison noch zu vergeben und können per E-Mail an info@campingludwigshof.de angefragt werden.

7 Camping Bella-Augusta in Augsburg

Direkt hinter der Landkreis-Grenze befindet sich außerdem noch der Campingplatz „Bella-Augusta“ am Autobahnsee. Er ist ganzjährig geöffnet. Buchungen sind unter www.bella-augusta.de möglich.