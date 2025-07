Obergriesbach feiert Annafest mit Prozession und Frühschoppenkonzert

Die Zugehörigkeit zur Anna-Bruderschaft wird in der Pfarrei St. Stephan Obergriesbach stets mit einem feierlichen Gottesdienst mit anschließender Prozession zum Anna-Altar im Lunzhof begangen. An diesem Tag feiert die Pfarrfamilie die Zugehörigkeit zur vereinigten Anna-Bruderschaft. Deren Zweck ist es, unter anderem die besonders innige Verehrung der heiligen Mutter Anna zu pflegen.

Wie schon im vergangenen Jahr schlossen sich der Krieger- und Soldatenverein und der Musikverein mit einem Frühschoppenkonzert den Feierlichkeiten an. Ein Unsicherheitsfaktor war das Wetter. Ursprünglich sollte das Frühschoppenkonzert im Pfarrgarten stattfinden. Letztendlich entschieden sich die Verantwortlichen für das Gemeinschaftshaus als Austragungsort.

Viele Besucher kommen zum Gottesdienst und zur Prozession zum Anna-Altar

Viele Besucherinnen und Besucher kamen zum Gottesdienst, den Pfarrer Tobias Seyfried zelebrierte, in die Pfarrkirche und anschließend mit zur Prozession. Die Fahnenabordnungen der Ortsvereine nahmen im Altarraum Aufstellung. Der Zegos-Chor unter der Leitung von Sandra Tucker-Halbfell verlieh dem Festgottesdienst mit der Messe von Charles Gounod einen feierlichen Rahmen. Ein langer Zug machte sich danach betend und singend auf den Weg zum Anna-Altar im Lunzhof. Zum feierlichen Abschluss wurde in der Pfarrkirche „Großer Gott, wir loben dich“ gesungen.

In der Halle des Gemeinschaftshauses richtete der Kriegerverein inzwischen das Weißwurstfrühstück her. Der Musikverein empfing die Gäste und spielte fleißig bis zum Mittag. Die Gäste genossen das zweite Frühstück in gemütlicher Atmosphäre. Mit Kaffee und gespendeten Kuchen, versüßte der Pfarrgemeinderat den Gästen den Vormittag.