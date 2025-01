Junge Musiker in Anwalting

Weihnachtskonzert in Anwalting: Unter dem Leitgedanken „ A Wunder is gschen“ fand in der Kirche St. Andreas in dem Affinger Ortsteil ein Konzert mit mit jugendlichen Musikern statt, vorbereitet von Organist Max Strobl. Der Kirchenmusiker, der seit 60 Jahren die Pfarreien Aulzhausen, Mühlhausen und Anwalting betreut, vermittelte den Besuchern des Orgelkonzertes festliche und feierliche Stimmung. Den Innenraum des Gotteshauses hatte Mesnerin Rosmarie Sedlmeir festlich geschmückt. Das Konzert, das in verschiedene Spielstücke aufgeteilt war, vom Hirtengesang bis zu den Engel- und Himmelsliedern, zeigte sich sehr vielfältig und klangvoll. Für einen glänzenden Abschluss sorgten Lukas Mägele (Orgel) und Valentin Mägele (Saxofon) mit dem Halleluja von Leonard Cohen.