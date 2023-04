Umfrage in Aichach: Wurden Sie schon mal in den April geschickt?

April, April! Das Gefühl, auf einen Aprilscherz hereingefallen zu sein, kennen alle. Wir haben Menschen auf dem Aichacher Stadtplatz nach ihren Erfahrungen gefragt.

Sind Sie an diesem Samstag bereits auf einen Aprilscherz hereingefallen oder haben jemanden in den April geschickt? Entweder erinnert Sie diese Umfrage daran und Sie legen vielleicht selbst noch jemanden herein. Oder es ist schon zu spät und Sie mussten sich eingestehen, dass Sie auf einen Aprilscherz hereingefallen sind. Wir wollten von Passanten und Passantinnen am Aichacher Stadtplatz wissen, ob Sie schon mal in den April geschickt wurden oder jemanden in den April geschickt haben.

Anna Bichlmaier, Aichach-Obermauerbach. Foto: Hendrik Fuhrmann

Anna Bichlmaier, Aichach-Obermauerbach: Meine sechste Klasse hat letztes Jahr ein Labyrinth aus Stühlen und Tischen im Klassenzimmer aufgebaut. Da musste ich dann drüber steigen und unten durch krabbeln, bis ich den Ausgang gefunden hatte. Dort war dann Schokolade als Belohnung dafür versteckt, dass ich den Spaß mitgemacht habe. Da hatten die Kinder natürlich etwas weniger Unterricht, aber es war eine coole Sache.

Felipe do Nascimiento-Knoch, Aichach-Blumenthal. Foto: Hendrik Fuhrmann

Felipe do Nascimiento-Knoch, Aichach-Blumenthal: Wir haben früher in einem kleinen Haus mit zwei Stockwerken gewohnt. Es gab dort zwei Badezimmer, die übereinander lagen. Mein Vater hat oben gebadet und ich habe währenddessen im unteren Badezimmer mit dem Duschkopf die Decke nass gemacht. Als er das Wasser ausgelassen hat, habe ich ihn gerufen und behauptet, es würde von der Decke tropfen.

Josef Lutz, Aichach. Foto: Hendrik Fuhrmann

Josef Lutz, Aichach: Als ich jung war, habe ich so etwas öfter gemacht. Ich habe mal zu einem Freund gesagt: Geh bitte mal zum Bäcker und bringe mir zwei "Ibidum". Er ist dann los und auf dem Weg ist ihm eingefallen, dass da irgendetwas nicht stimmen kann. Er ist dann natürlich nicht zum Bäcker gegangen, sondern umgedreht und zurück zu mir gelaufen. Als er wieder da war, hat er mich ganz schön zusammengestaucht.

Werner Stöpfel, Aichach-Algertshausen. Foto: Hendrik Fuhrmann

Werner Stöpfel, Aichach-Algertshausen: Zum Thema Aprilscherze kann ich sagen, dass mich meine Kinder früher regelmäßig in den April geschickt habe. Freilich bin ich da auf den ein oder anderen hereingefallen. Ich habe mich aber natürlich auch bei ihnen revanchiert, indem ich ihnen auch einen Streich gespielt habe. Heutzutage mache ich das aber nicht mehr, weil ich schon zu alt für Aprilscherze bin.