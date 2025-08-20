Kürzer arbeiten, länger Pause machen: So gehen Firmen mit der Hitze um

In Italien oder Spanien gibt es stundenlange Siesta, doch auch im Raum Aichach-Friedberg passen Firmen und Behörden ihre Arbeitszeiten mittlerweile an die Hitze an. Kostenlose Getränke, längere Pausen, weniger Dienst im Freien: Wir haben bei einer Gärtnerei, einer Behörde, einer Feuerwehr und einem Möbelhaus nachgefragt, wie sie mit den hohen Temperaturen umgehen.

Die Stadtverwaltung Aichach passt ihre Arbeitszeiten an und gibt kühle Getränke aus, erklärt Sekretärin Aurelija Igel:

„Die Hitze ist natürlich auch in den Gebäuden der Stadt Aichach deutlich spürbar. Um die Belastung für unsere Mitarbeitenden so gering wie möglich zu halten, greifen wir auf Maßnahmen im Rahmen unseres betrieblichen Gesundheitsmanagements zurück. So stellen wir in den Sommermonaten Getränke zur Verfügung und haben für Juli und August (bei Bedarf mit Option auf Verlängerung) unsere Öffnungszeiten in der Kernverwaltung und einigen Außenstellen angepasst. Dies ermöglicht einen früheren Arbeitsbeginn und damit einen früheren Feierabend. All dies praktizieren wir bereits seit Jahren und das hat sich mehr als bewährt.“

Icon vergrößern Die Stadt Aichach stellt Mitarbeitern Getränke zur Verfügung, wenn es heiß ist. Foto: dpa (Symbolbild) Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Die Stadt Aichach stellt Mitarbeitern Getränke zur Verfügung, wenn es heiß ist. Foto: dpa (Symbolbild)

Bei Einsätzen bekommen die Mitglieder der Friedberger Feuerwehr oft Getränke von Nachbarn, berichtet Vorsitzender Markus Rietzler:

„Wasser ist sehr wichtig, nicht nur das in den Tanks, sondern auch in Wasserflaschen zum Trinken. Da helfen uns auch gerne mal Nachbarn bei Einsätzen und steuern dazu bei, dass die Feuerwehrleute hydriert bleiben. Wenn keine Gefahr mehr für unsere Einsatzkräfte besteht, versuchen wir, wo es geht, die schwere und dicke Einsatzkleidung gegen Warnwesten zu tauschen. In den Autos haben wir keine Klimaanlage, aber die Fahrten sind ja meist auch nicht lange. Sonst versuchen wir vor Ort Schatten zu suchen. Eines der Fahrzeuge kann eine Markise ausfahren, wenn wir es mal Stunden lang zum Beispiel auf der Autobahn aushalten müssen.“

Icon vergrößern Markus Rietzler ist Vorsitzender der Freiwilligen Feuerwehr Friedberg. Foto: Ute Krogull (Archivbild) Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Markus Rietzler ist Vorsitzender der Freiwilligen Feuerwehr Friedberg. Foto: Ute Krogull (Archivbild)

Verdunstungskälte und kühle Räume sind die Devise in der Gärtnerei Hessing in Rehling, erklärt Monika Ziganek:

„Am Vormittag haben wir unsere normalen Öffnungszeiten, aber nachmittags machen wir über die Sommerferien zu, da ist es für Kunden und Mitarbeiter einfach zu stickig. Wo es geht, wird mit den elektrischen Jalousien schattiert. Es wird viel gegossen und die Wege werden befeuchtet. So kühlt es durch die Verdunstungskälte in den Gewächshäusern etwas ab. Wir versuchen, die Pflanzen und uns so wenig es geht draußen dem direkten Sonnenlicht auszusetzen. Der Schnittblumenladen ist im festen Bau, da ist es eher kühl. Hitzeempfindlichen Pflanzen versuchen wir während der hohen Temperaturen ebenfalls dort unterzubekommen. Wir haben aber keine extra gekühlten Räume.“

Icon vergrößern Verdunstungskälte kühlt die Gewächshäuser der Rehlinger Gärtnerei Hessing. Foto: Amelie Eckert Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Verdunstungskälte kühlt die Gewächshäuser der Rehlinger Gärtnerei Hessing. Foto: Amelie Eckert

Das Friedberger Möbelhaus Segmüller gewährt Mitarbeitern im Außendienst längere Pausen und stellt bei Freiluftveranstaltungen ein spezielles Zelt auf, erklärt Sprecher Christof Gerpheide:

„Bei uns im Einrichtungshaus ist es schön klimatisiert. Da besuchen uns Kunden im Sommer sehr gerne, da sie in den kühlen Einkaufsgenuss kommen, ohne zu schwitzen. Drinnen haben deshalb auch die Möbelaufbauer einen Vorteil, im Gegensatz zu Mitarbeitern, die draußen mit anpacken müssen. Für die gelten dann längere Pausenzeiten oder kürzere Arbeitszyklen, damit es nicht zu Überhitzungen kommt. Für unsere Freiluftveranstaltungen versuchen wir auch Schattenmöglichkeiten zu bieten. Vor allem, weil bei unseren Spiel-und-Spaß-Angeboten größtenteils Familien mit Kindern anwesend sind. Wir haben auch länger ein Zelt draußen aufgestellt, das nicht wie andere Festzelte pudelwarm wird, sondern durch eine Umluftanlage auf ca. 25 Grad heruntergekühlt werden kann.“