Unbekannter bricht zwei Kleintransporter in Aichach auf

Eine unbekannte Person hat in Aichach zwei Kleintransporter aufgebrochen. Der Täter entwendete Arbeitsmaschinen aus den Fahrzeugen.

Laut Polizei wurden die Aufbrüche zwischen Donnerstag, 17 Uhr, und Freitag, 7 Uhr verübt. Die Transporter waren in dieser Zeit in der Lilienstraße und der Münchener Straße geparkt. In beiden Fällen handelt es sich um einen weißen Renault Master.

Der Beuteschaden beläuft sich insgesamt auf rund 3500 Euro. Durch das Aufbrechen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Hinweise an die Polizei Aichach, 08251/8989-0. (AZ)