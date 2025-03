Prozess: 20-Jährige attackiert grundlos Besucherin des Aichacher Stadtfests

Beim Aichacher Stadtfest im vergangenen Jahr kommt es zu einem handfesten Zwischenfall. Eine 20-Jährige greift eine ihr unbekannte Besucherin grundlos an und reißt sie zu Boden. Auch danach lässt sie nicht von ihrem 21-jährigen Opfer ab. Stattdessen schlägt sie mit ihren Fäusten auf Kopf und Oberkörper der am Boden liegenden Besucherin ein. Zudem tritt sie ihr mit dem Fuß in die Rippen. Nun wurde die Attacke am Jugendgericht Aichach aufgearbeitet.

