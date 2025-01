Kirchenchor beeindruckt mit der Choralmesse von Max Kempter

Mit einem Gottesdient in der Pfarrkirche Sankt Laurentius und Elisabeth in Aulzhausen (Gemeinde Affing) wurde eine nicht alltägliche Festmesse gestaltet. Der Kirchenchor Anwalting-Gebenhofen unter Leitung von Marianne Lang übertraf die Erwartungen der Kirchenbesucher. Mit der Choralmesse von Max Kempter (1943-2023) konnte sich der gemischte Chor, der sich in jüngster Zeit erst zusammengefunden hatte, einen beachtlichen musikalischen Eindruck hinterlassen. Besonders die Solostimmen glänzten aus dem festlichen Gesang hervor.

Begleitet wurde der Kirchenchor von Max Strobl, der mit seiner langjährigen Erfahrung an der Orgel, einen wesentlichen Beitrag zum musikalischen Einklang beitrug. Mit dem Andachtsjodler, ein Bestandteil der Christmette, der vor der Kommunionfeier der Choralmesse eingefügt wurde, konnte ein weiterer Glanzpunkt gesetzt werden. Dass die „Kempter Messe“ in lateinischer Sprache gesungen wird, bestimmt besonders den festlichen Charakter. Die barocke Pfarrkirche war von Mesnerin Brigitte Grabler mit viel Aufwand geschmückt worden.