In der Kirche St. Laurentius und Elisabeth in Aulzhausen (Gemeinde Affing) konnten die zahlreichen Besucher ein meditatives Singen und Beten erleben. Der sinnlich getauchte Lichterglanz der Kirche und die einzigartigen Klänge der Harfe luden zur Entspannung ein. Das Taizé-Gebet wurde vom Chor Cantalom und Ingrid Matzka an der Harfe gestaltet.

