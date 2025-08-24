Fast 2000 Zuschauer kommen zum Autocross des MC Sielenbach

Benzingeruch hängt in der Luft, Dreckbatzen fliegen und Staubwolken ziehen über den abgeernteten Acker bei Raderstetten, einem Ortsteil von Sielenbach. Für den Autocross des Motorclubs (MC) Sielenbach herrschen am Sonntag ideale Bedingungen. Zwischen 1800 und 2000 Zuschauerinnen und Zuschauer erleben das Spektakel. Hier brettern in mehreren Rennen insgesamt 40 Fahrer mit 120 Wagen über die kurvige und hügelige Strecke des Motodroms. Der erste Einsatz der Sielenbacher Feuerwehr hat aber einen anderen Grund.

40 Fahrer drehen beim Autocross 2025 ihre Runden. Für sie und die Zuschauer, die das Spektakel von allerlei selbst gebauten Gefährten aus verfolgen, eine Riesengaudi.

Es ist jedes Jahr eine bunte Menge, die sich rund um das Motodrom versammelt. Mit Camping- und Gartenstühlen, Sonnenschirmen oder Zeltpavillons machen es sich die Zuschauer gemütlich. Manche fahren mit Traktoren vor, auf deren Anhänger eine Couch oder eine Eckbank stehen, um von der erhöhten Warte aus einen besseren Blick auf das Renngeschehen zu haben. Auch Stefan Büchel aus dem Aichacher Stadtteil Klingen ist mit einem Traktor gekommen. Sein „Anhänger“ ist allerdings ein Holztransportwagen, auf dem er es sich mit seinen Freunden bequem gemacht hat.

Beim Autocross des MC Sielenbach stehen die Zuschauerwagen teils in Zweierreihen

Heuer müssen Zuschauer für solche „Zuschauerwagen“ erstmals 50 Euro bezahlen. Nachdem diese aber über Verzehrgutscheine an den Essensständen eingelöst werden können, ist Büchel das „total wurscht“.

So sieht das auch Toni Danebrock aus Odelzhausen. Zwischen 30 und 45 Minuten hat er mit seinem Gespann, das aus einem Traktor und einem alten amerikanischen Armeeanhänger besteht, nach Raderstetten gebraucht. Sowohl den Anhänger als auch den Traktor hat sich die Gruppe bei Bekannten für den Autocross ausgeliehen. Teilweise in Zweierreihen stehen die Zuschauerwagen wie Perlen aufgereiht neben der Rennstrecke. Moderator Werner Stadelmaier sagt: „Wir haben leider nicht mehr Platz gehabt.“

Einen alten amerikanischen Armeeanhänger haben Toni Danebrock und seine Freunde mit der Couch zu einem Logensitz an der Rennstrecke umfunktioniert.

Nicht alle Fahrer wagen beim Autocross den riskanten Sprung über die Schanze

Er freut sich, dass der Zulauf so groß ist. Selbstbewusst fügt er hinzu: „Zu starken Rennen kommen die Zuschauer.“ Die Fans fiebern lautstark mit: „Das war Absicht. Der 108er hat den 31er rausgeschoben“, ruft eine Zuschauerin. Peter Neusiedl aus Schrobenhausen notiert sich akribisch, welche Fahrer in den Rennen jeweils die ersten drei Plätze belegen. „Damit ich beim zweiten Rennen weiß, wer der Beste war“, erklärt er. Er besucht den Autocross zum ersten Mal, wird aber „mit Sicherheit mal wieder kommen“. Ihm gefällt, dass die schrottreifen Fahrzeuge nicht nur auf einem Rundkurs unterwegs sind, sondern auch Kurven fahren müssen. Sie fahren sich mit jeder Runde weiter aus und werden für die Fahrer immer mehr zur Herausforderung.

„Bei zwei bis drei Kurven muss man schon aufpassen, wo man hinfährt, um nicht rauszufliegen“, sagt Michael Friedl. Der 33-Jährige fährt seit seinem 18. Lebensjahr mit. „Heute sind fast ideale Bedingungen.“ Er ist jeweils mit einem Auto in der Klasse bis 60 und über 100 PS dabei. Ob man über die Sprungschanze fahre, die die Vereinsmitglieder jedes Jahr aufbauen, sei eine spontane Entscheidung, weiß Friedl. Er hat nicht vor, einen Sprung zu wagen. Zum einen, weil man dafür schon Mut brauche. Aber auch, weil „einem schon vom normalen Rennen alles weh tut“. Martin Echter traut sich mit seinem Golf dennoch auf die Schanze. „Ein toller Sprung“, lobt der Moderator und findet es „faszinierend, dass das Auto doch noch fährt“.

Manche Fahrer sind bereits in der dritten Generation beim Autocross in Raderstetten dabei

Dicht an Dicht sitzen die Zuschauer entlang der Rennstrecke. Viele filmen oder fotografieren.

Von Stadelmaier erfährt das Publikum, dass Michael Obeser mit seiner „Celica“, einem Toyota, das achte oder neunte Mal dabei ist. „Das Auto geht wie die Sau“, ist Stadelmaier begeistert. Nicht jedes Fahrzeug schafft es über die Ziellinie. Immer wieder müssen Radlader liegengebliebene Autos zurück auf die Rennstrecke oder herunterhieven, weil nichts mehr geht. Sicherheit wird großgeschrieben. Deshalb springen in einem solchen Fall die Ampeln auf Rot und der ganze Tross kommt zum Stehen.

Heuer gibt es mit Herbert Breitsameter und Richard Brunner zwei neue Starter, die die Autos ins Rennen schicken. Hans Obeser, jahrelang einer der Starter, sei „ins Altenteil gegangen“, teilt der Moderator mit. Bei der Gelegenheit erfährt das Publikum, dass die Obesers bereits in der dritten Generation beim Autocross dabei sind. Die Veranstaltung findet zum 44. Mal statt.

Ausgerechnet das BRK löst den ersten Einsatz der Feuerwehr in Raderstetten aus

Ein- und ausgestiegen wird über die Frontseite.

Einer, der schon etliche Male dabei war, ist Mario Pettinger. Der Einsatzleiter des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) schätzt, dass er seit über 30 Jahren bei der Kirchweihrallye Dienst tat. Größere Einsätze habe das BRK dabei noch nicht gehabt, erzählt er. Allenfalls hätten mal Zuschauer mit Wespenstichen verarztet werden müssen oder weil sie an einen heißen Auspuff gelangt hätten. Heuer ist das Kreis-BRK mit zehn Leuten und Notärztin Dr. Maria Perwein vor Ort. Auch das Quad, mit dem die BRK‘ler querfeldein fahren könnten, steht bereit.

Ausgerechnet das BRK löst den ersten Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr aus Sielenbach aus, die mit Dasinger Wehr die Strecke absichert. „Beim Anfahren über den Rettungsweg sind wir über etwas Scharfkantiges gefahren“, erzählt Pettinger. Die Feuerwehr rückt aus, um den Reifen zu wechseln. Pettinger staunt: „Sie hatten sogar einen passenden Ersatzreifen dafür.“